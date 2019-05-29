41-летняя жительница Гусева подозревается в краже телефона у собутыльника

29 мая 2019, 15:06

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в ходе проверки заявления о краже установили причастность к совершению данного преступления 41-летней местной жительницы.



По данным полицейских, подозреваемая распивала спиртные напитки в квартире 32-летнего горожанина. Когда алкоголь закончился, гостья засобиралась домой, при этом она незаметно для хозяина жилья залезла в карман его кофты и похитила мобильный телефон, который впоследствии продала таксисту. Ущерб составил 7 000 рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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