На автодороге Черняховск — Гусев неизвестные расстреляли стационарные системы автоматической фиксации нарушений ПДД «Скат». Фотографии повреждённых фоторадаров опубликованы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
«На трассе Черняховск — Гусев кто-то расстрелял стационарные системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Повреждены три „Ската“», — написал автор снимков.
«Ну что могу сказать? Красучеги, дай вам Бог здоровья», — написал один из комментаторов.
Другие осудили хулиганов. По их мнению, на ремонт или замену дорогостоящего оборудования пойдут немалые деньги.
«Вобще не смешно. Их отремонтируют за наши же деньги. А вместо этого могли бы на них дороги сделать или парк улучшить какой-нибудь в городе», — высказался оппонент.
На трассе Черняховск — Гусев неизвестные расстреляли фоторадары
6 июня 2019, 21:29
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