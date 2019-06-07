Осужден житель Гусева, который обманным путем похитил через интернет более 80 000 рублей

7 июня 2019, 13:32

В Калининградской области Гвардейским районным судом оглашен приговор жителю города Гусева. В июне 2018 года он, отбывая наказание в одной из колоний Калининградской области, используя доступ в сеть «Интернет», познакомился с потерпевшей, после чего в ходе общения сообщил ей недостоверные сведения о своей личности и роде занятий и, войдя в доверие, решил путем обмана похитить принадлежащие ей денежные средства.



Реализуя задуманное, мужчина попросил потерпевшую одолжить ему денежные средства на личные нужды и перевести их на банковскую карту его бабушки, пообещав вернуть деньги в течение двух недель. Женщина согласилась помочь новому знакомому и несколько раз перевела денежные средства на указанный мужчиной счет.



Таким образом, в период с 14 июня по 8 ноября 2018 года мужчина путем обмана похитил принадлежащие потерпевшей денежные средства на общую сумму 82 500 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.



Действия обвиняемого судом квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, ранее мужчина судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Приговором Гвардейского районного суда житель Гусева признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору Калининградского гарнизонного военного суда от 3 декабря 2015 года и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

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