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Информационный сайт города Гусева

«Машинисты ездят уже как по минному полю»: люди стали чаще выходить на пути

23 июня 2019, 19:44
«Машинисты ездят уже как по минному полю»: люди стали чаще выходить на пути
Нынешний год для калининградских железнодорожников выдался тяжелым «с точки зрения личной безопасности граждан». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«Случаи происходят каждую неделю, когда люди ходят по путям, ходят в наушниках и о личной безопасности совершенно не заботятся. Практически каждую неделю, а то и по несколько раз, машинисты вынуждены применять режим экстренного торможения. То ли жара так действует, то ли еще какие-то факторы. Но наши машинисты ездят уже как по минному полю, в режиме повышенной настороженности», — пояснил Першин.

Он также отметил, что днем в среду режим экстренного торможения пришлось применять машинисту грузового поезда на перегоне Гусев-Нестеров, на путях находился человек. В результате этого инцидента никто не пострадал.
поезд
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Ж
# 1Житель
Штрафовать!!!
Вчера, 20:45   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Андрей
Не только наушники, но и капюшоны надвигают на глаза! Вот и идут, уткнувшись носом в свой гаджет - ничего не видят, ничего не слышат! И не только на ж/д так, но и на обычных автодорогах. 
Сегодня, 07:11   ЦитироватьОтветить
10

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