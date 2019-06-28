27 июня в 13:05 в Гусевском районе на 14 километре автодороги «Черняховск — Приозерное — Фурманово» 39-летний водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигаясь со стороны города Черняховска в сторону поселка Краснополье, не справился с управлением и совершил наезд на дерево слева по ходу движения.
В результате происшествия пострадал 40-летний пассажир.
Под Гусевом водитель «Фольксвагена» врезался в придорожное дерево, пострадал пассажир
28 июня 2019, 11:01
авария
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