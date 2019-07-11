Стройцентр Стройцентр
/ / / Житель Гусева арестован за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, который скончался от полученных травм
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева арестован за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, который скончался от полученных травм

11 июля 2019, 18:03
Житель Гусева арестован за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, который скончался от полученных травм
В Гусевский городской суд 9 июля 2019 года обратился следователь Черняховского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Гусева, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта нанес потерпевшему несколько ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, по месту регистрации не проживает, по месту фактического проживания характеризуется отрицательно, официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет. Кроме того, ранее, он привлекался к административной и уголовной ответственности, имеет неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений. Преступление, в совершении которого подозревается в настоящее время, было совершено в период отбытия наказания в виде условного осуждения. Оставаясь на свободе, обвиняемый может совершить новое преступление, скрыться от следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением Гусевского городского суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 сентября 2019 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.
избиение суд убийство
181 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевским судом оглашен приговор по делу о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшим смерть
Гусевским судом оглашен приговор по делу о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшим смерть
За убийство знакомого житель Гусева получил 9 лет колонии строгого режима
За убийство знакомого житель Гусева получил 9 лет колонии строгого режима
Житель Гусева, забивший до смерти мать, проведёт в колонии 6 лет и 9 месяцев
Житель Гусева, забивший до смерти мать, проведёт в колонии 6 лет и 9 месяцев
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины за избиение со смертельным исходом
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины за избиение со смертельным исходом

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико