Житель Гусева арестован за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, который скончался от полученных травм

11 июля 2019, 18:03

В Гусевский городской суд 9 июля 2019 года обратился следователь Черняховского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Гусева, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта нанес потерпевшему несколько ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время.



В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, по месту регистрации не проживает, по месту фактического проживания характеризуется отрицательно, официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет. Кроме того, ранее, он привлекался к административной и уголовной ответственности, имеет неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений. Преступление, в совершении которого подозревается в настоящее время, было совершено в период отбытия наказания в виде условного осуждения. Оставаясь на свободе, обвиняемый может совершить новое преступление, скрыться от следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.



Постановлением Гусевского городского суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 сентября 2019 года.



Постановление суда не вступило в законную силу.

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