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Жительница Гусева лишилась золотого кольца после пьяных посиделок у подруги

15 июля 2019, 20:59
Жительница Гусева лишилась золотого кольца после пьяных посиделок у подруги
Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Гусевский» возбудили в отношении 32-летней жительницы посёлка Ломово уголовное дело за кражу ювелирного украшения.

В полицию обратилась 26-летняя жительница Гусева и попросила стражей порядка найти украденное золотое кольцо. Полицейские побеседовали с потерпевшей и выяснили, что женщина распивала спиртные напитки в доме подруги в одном из посёлков. Перед сном горожанка сняла с руки сделанное на заказ золотое изделие стоимостью порядка 10 000 рублей. С утра выяснилось, что украшение пропало, при этом хозяйка жилища свою причастность к пропаже отрицала.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ранее неоднократно судимая 32-летняя сельчанка дождалась, когда приятельница заснёт, и похитила кольцо, которое позднее сдала в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
кража
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п
# 1пьер без уха
Я фигею... ранее неоднократно судимая 32-летняя сельчанка  !!!   Это полный абзац...)))
Вчера, 23:05   ЦитироватьОтветить
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