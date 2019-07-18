/ / / Убившие в Приозёрном глухонемого мужчину и его сожительницу получили 44 года на троих

Напомним, в начале декабря 2017 года около одного из домов в посёлке Приозерное Гусевского района обвиняемая вместе с супругом и их общим знакомым в состоянии алкогольного опьянения увидели ранее известных им местных жителей, к которым подошли и попросили одолжить денег. Получив отказ, женщина предложила мужчинам напасть на потерпевших с целью хищения у них денежных средств. Реализуя задуманное, подсудимые нанесли потерпевшим множественные удары руками и ногами, а также камнем по телу и голове, после чего обыскали карманы их одежды и, не найдя денег и иных ценностей, скрылись с места преступления. После этого все трое с целью хищения имущества направились к дому, где проживали потерпевшие, откуда похитили циркулярную пилу, мобильный телефон и пару резиновых сапог общей стоимостью 5 050 рублей.
С целью скрыть совершенные преступления, мужчины вернулись к месту нападения на потерпевших и обнаружили, что женщине удалось скрыться. Пострадавшая к тому времени успела добраться до своего дома. Тогда подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары в область туловища и головы, после чего с целью убийства переместили его тело к реке и сбросили в воду. Затем злоумышленники проследовали к дому потерпевшей и нанесли женщине, лежавшей на диване, не менее 8 ударов ножом по ногам и животу, после чего завернули ее в пододеяльник и на велосипеде переместили тело к реке, сбросив в воду.
После этого подсудимые вновь вернулись к дому потерпевших и похитили у них утку, кур и кроликов.
Кроме того, один из подсудимых в ночь на 24 декабря 2017 года, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, похитил у заснувшего хозяина квартиры 2 800 рублей и мобильный телефон стоимостью 3 300 рублей.
Суд квалифицировал действия подсудимой по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.
Действия обоих мужчин квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; по п. п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление; п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище; п. п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
Кроме того, действия подсудимого, похитившего имущество у спящего знакомого, квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль каждого в совершении преступных деяний, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей.
Приговором Калининградского областного суда с учетом ч. 5 ст. 69 УК РФ за совершение вышеуказанных преступлений женщина осуждена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчины к 17 и 18 годам соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Убившие в Приозёрном глухонемого мужчину и его сожительницу получили 44 года на троих
18 июля 2019, 17:21
убийство суд
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