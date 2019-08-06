Житель Гусева предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

6 августа 2019, 12:52

Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Гусева. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).



По версии следствия, 6 декабря 2018 года, в ночное время, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел в подъезде своего дома ранее ему незнакомую 40-летнюю женщину, жительницу Озерского района. Действуя умышленно, с целью удовлетворения своих половых потребностей, применяя физическую силу, мужчина затащил потерпевшую к себе в квартиру, где изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления, он выгнал женщину из квартиры.



Потерпевшая, которой требовалась медицинская помощь, смогла самостоятельно добраться до проходной одного из предприятий, сотрудники которого сообщили о случившемся в правоохранительные органы и медицинское учреждение. Женщину госпитализировали с множественными телесными повреждениями. Позднее судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщине в результате противоправных действий обвиняемого причинен тяжкий вред здоровью.



На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнен значительный объем работы: допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, проведен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, биологические, психиатрические.



На первоначальном этапе расследования обвиняемый вину признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Однако, впоследствии от своих показаний отказался. Вместе с тем, следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Гусевским городским прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

511 просмотров | 2 комментария