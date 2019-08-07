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Жительницу Гусева уличили в махинациях с материнским капиталом

7 августа 2019, 17:58
Жительницу Гусева уличили в махинациях с материнским капиталом
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление от районного Управления Пенсионного фонда России о незаконном использовании материнского капитала.

В результате оперативных действий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в июне 2019 года 32-летняя местная жительница под предлогом строительства жилого дома обналичила материнский капитал при посредничестве кредитной организации. Полученные средства маткапитала женщина потратила на собственные нужды. Ущерб составил порядка 408 000 рублей.

Ответственность за использование материнского капитала не по назначению регулируется третьей частью статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
материнский капитал мошеничество
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А
# 1Алиса
Не одна ли из сестриц, одна из которых лишена прав на старших детей и пьёт юеспробудно,а вторая - всё "покупает" и "готова забрать" под каждым объявлением на страничках группы в ВК? Помнится, кто-то говорил,что заявит на них - вероятно,слово сдержал! 
Нет ничего хуже,чем зарабатывать на своих же детях,позор!
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