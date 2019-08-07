Жительницу Гусева уличили в махинациях с материнским капиталом

7 августа 2019, 17:58

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление от районного Управления Пенсионного фонда России о незаконном использовании материнского капитала.



В результате оперативных действий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в июне 2019 года 32-летняя местная жительница под предлогом строительства жилого дома обналичила материнский капитал при посредничестве кредитной организации. Полученные средства маткапитала женщина потратила на собственные нужды. Ущерб составил порядка 408 000 рублей.



Ответственность за использование материнского капитала не по назначению регулируется третьей частью статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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