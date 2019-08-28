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Информационный сайт города Гусева

На трассе «Советск — Гусев» неизвестные разгромили пункт весогабаритного контроля

28 августа 2019, 13:17
На трассе «Советск — Гусев» неизвестные разгромили пункт весогабаритного контроля
24 августа на трассе «Советск — Гусев» неизвестные разгромили пункт весогабаритного контроля. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

«В ночь на субботу, 24 августа, на автодороге „Советск— Гусев“ пока не установленные лица отключили электроподстанцию рамки весогабарита от высоковольтной линии и обрезали провода. Отмечу, что всё это мог проделать только человек, имеющий специальные навыки работы с электричеством. Шкаф, в котором находилось оборудование, антивандальный, вскрыть его не смогли и тогда подожгли. Всё оборудование уничтожено», — написала министр.

Дятлова добавила, что рассчитывает на эффективную работу сотрудников УМВД и бдительность самих водителей.

«Очень надеюсь на помощь полицейских, помня, как быстро они нашли злоумышленников, которые целенаправленно вывели из строя 10 комплексов автономного освещения на Северном обходе в октябре 2018 года», — заявила глава регионального министерства.
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П
# 1Протуберанец
Ищи кому выгодно. "Мираторг", "Долгов групп" сами собой напрашиваются, хотя с их деньгами такой херней страдать не будут. Значит делец средней руки, чьи мафынки херачат там постоянно. Правоохранителям делать выводы. 
Вчера, 14:33   ЦитироватьОтветить
31
я
# 2я
Да через Майское по ночам песковозы гонят, дома уже все трещинами пошли, да и носятся с большой скоростью.
Вчера, 15:01   ЦитироватьОтветить
40
С
# 3Суканов
я, весогабарит мерит нагрузку на ось, песковозы врядли возьмут более 30т в кузов. А дальнобои могут, кто через советск едет

Вчера, 21:23   ЦитироватьОтветить
00
и
# 4и
Война, пролетариата с капиталом!)))
Вчера, 23:25   ЦитироватьОтветить
10
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