/ / / На трассе «Советск — Гусев» неизвестные разгромили пункт весогабаритного контроля

«В ночь на субботу, 24 августа, на автодороге „Советск— Гусев“ пока не установленные лица отключили электроподстанцию рамки весогабарита от высоковольтной линии и обрезали провода. Отмечу, что всё это мог проделать только человек, имеющий специальные навыки работы с электричеством. Шкаф, в котором находилось оборудование, антивандальный, вскрыть его не смогли и тогда подожгли. Всё оборудование уничтожено», — написала министр.

«Очень надеюсь на помощь полицейских, помня, как быстро они нашли злоумышленников, которые целенаправленно вывели из строя 10 комплексов автономного освещения на Северном обходе в октябре 2018 года», — заявила глава регионального министерства.