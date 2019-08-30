30-летний житель Гусева получил 5 лет колонии за мошенничество, угрозу убийством и кражу 30 августа 2019, 12:51

20 января 2018 года в квартире по ул. Арзамасской в городе Калининграде 30-летний житель города Гусева обманным путем похитил у своей сожительницы 14 000 рублей под предлогом приобретения запасных частей для ее автомобиля марки «Митцубиси-Кольт», при этом выполнять принятые на себя обязательств мужчина не собирался.



В марте 2018 года обвиняемый во дворе дома снял с автомобиля сожительницы двигатель, сделав вид, что собирается приступить к ремонту, тем самым ввел потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего отбуксировал с места преступления указанный автомобиль, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей значительный имущественный ущерб на сумму более 35 000 рублей.



Перед тем как забрать указанный автомобиль мужчина тайно похитил из квартиры, где проживал с потерпевшей, документы на автомобиль с целью их дальнейшего использования по своему усмотрению.



Кроме того, в ночь на 15 марта 2018 года в одном из домов в пос. Михайлово Гусевского района мужчина угрожал убийством своей знакомой, держа при этом в правой руке нож, а в левой — веревку, не причинив при этом вреда здоровью последней.



В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении указанных выше преступлений не признал и пояснил, что деньги потерпевшей он потратил по назначению, после чего положил запчасти в багажник автомобиля. Потерпевшая предложила продать данный автомобиль и отдала ему документы. Утверждал, что женщина его оговаривает, поскольку они расстались и он ушел к другой.



Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по 2 эпизодам) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 1 ст. 119 УК РФ как угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы; по ч. 2 ст. 325 УК РФ — похищение у гражданина важного личного документа.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явки с повинной, признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном на предварительном следствии, наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие тяжелых заболеваний, а дополнительно по преступлениям, квалифицированным судом по ч. 2 ст. 325 УК РФ и по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод с хищением автомобиля) от 29 марта 2018 года — активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления.



Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений. Ранее мужчина судим за хищения.



Приговором Центрального районного суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.