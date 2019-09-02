На трассе под Гусевом столкнулись «Фольксваген» и «БМВ», есть пострадавшие 2 сентября 2019, 16:40

1 сентября в 19:30 в Гусевском районе на 113 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» 23-летний водитель управляя автомобилем «Фольксваген» не убедился в безопасности проезда перекрестка и не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю «БМВ» под управлением 25-летнего водителя, в результате чего совершил с ним столкновение.



В ДТП пострадал водитель автомобиля «Фольксваген» и 43-летняя пассажирка автомобиля «БМВ».