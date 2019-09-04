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Информационный сайт города Гусева

Житель Балтийского района обокрал в гусевском баре посетителя

4 сентября 2019, 14:04
В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил полицейским, что в ночное время посетил один из баров города Гусева, где у него пропала поясная сумка с документами, мобильным телефоном и деньгами. Ущерб составил 25 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший находился в баре в период с 1 до 3 часов ночи, в указанное время он снял сумку и повесил ее на стул. Когда заявитель решил покинуть заведение, то уже не обнаружил своего имущества.

Полицейские подробно опросили посетителей и работников заведения, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к краже причастен 19-летний житель Балтийского района. Также установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. В ходе личного досмотра подозреваемого был изъят похищенный у потерпевшего гаджет. Задержанный пояснил, что потратил 15 000 рублей обнаруженные в сумке на приобретение спиртного.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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