Житель Балтийского района обокрал в гусевском баре посетителя 4 сентября 2019, 14:04

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил полицейским, что в ночное время посетил один из баров города Гусева, где у него пропала поясная сумка с документами, мобильным телефоном и деньгами. Ущерб составил 25 000 рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший находился в баре в период с 1 до 3 часов ночи, в указанное время он снял сумку и повесил ее на стул. Когда заявитель решил покинуть заведение, то уже не обнаружил своего имущества.



Полицейские подробно опросили посетителей и работников заведения, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к краже причастен 19-летний житель Балтийского района. Также установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. В ходе личного досмотра подозреваемого был изъят похищенный у потерпевшего гаджет. Задержанный пояснил, что потратил 15 000 рублей обнаруженные в сумке на приобретение спиртного.



Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.