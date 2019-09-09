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Гусевский суд рассмотрит уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

9 сентября 2019, 18:47
По версии следствия, в вечернее время 27 мая 2019 года в квартире по улице Морской в городе Гусеве подсудимый на почве личных неприязненных отношений, вызванных продолжительной ссорой и противоправным поведением знакомого, нанес последнему туристическим складным ножом не менее шести ударов в область грудной клетки и живота, а также не менее одного удара в область правового плеча.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 12 сентября 2019 года.
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