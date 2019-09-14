13 сентября в 21:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве. Полностью сгорела кирпичная одноэтажная дача размером 3 на 4 метра.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
Также 13 сентября подразделение МЧС в составе 3 человек и 1 единицы техники привлекались для ликвидации пала сухой травы в районе поселка Еловое Гусевского городского округа.
В садовом товариществе «Металлист» сгорела дача
14 сентября 2019, 10:42