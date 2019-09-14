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В садовом товариществе «Металлист» сгорела дача

14 сентября 2019, 10:42
В садовом товариществе «Металлист» сгорела дача
13 сентября в 21:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве. Полностью сгорела кирпичная одноэтажная дача размером 3 на 4 метра.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.

Также 13 сентября подразделение МЧС в составе 3 человек и 1 единицы техники привлекались для ликвидации пала сухой травы в районе поселка Еловое Гусевского городского округа.
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