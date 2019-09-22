Сегодня утром на 106-м километре трассы «Калининград — Нестеров» в районе поселка Поддубы столкнулись микроавтобусы Ford и Volkswagen, двигавшиеся навстречу друг другу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Авария произошла около 6:50 утра. Оба водителя мужчины 1962 и 1986 годов рождения погибли.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, экстренные службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Гусевский». В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
На трассе под Гусевом столкнулись два микроавтобуса, водители погибли
22 сентября 2019, 11:14