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Информационный сайт города Гусева

На трассе под Гусевом столкнулись два микроавтобуса, водители погибли

22 сентября 2019, 11:14
Сегодня утром на 106-м километре трассы «Калининград — Нестеров» в районе поселка Поддубы столкнулись микроавтобусы Ford и Volkswagen, двигавшиеся навстречу друг другу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Авария произошла около 6:50 утра. Оба водителя мужчины 1962 и 1986 годов рождения погибли.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, экстренные службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Гусевский». В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
авария
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Е
# 1ЕвГен
Эх,мужики...
Как же вас так угораздило...
Сегодня, 19:20   ЦитироватьОтветить
12
Г
# 2Гость Лика
Там такая широкая дорога! Ну как же так? Жаль, очень жаль.....
Сегодня, 21:09   ЦитироватьОтветить
10
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