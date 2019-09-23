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В Гусеве полицейские задержали местного жителя за кражу имущества из дачного домика

23 сентября 2019, 11:23
В Гусеве полицейские задержали местного жителя за кражу имущества из дачного домика
Оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в краже имущества из дачного домика в садовом товариществе «Металлист».

По данным полиции мужчина проник в помещение через отжатое окно, откуда похитил электроинструменты. Полицейскими были изъяты отпечатки пальцев рук злоумышленника, оставленные на оконной раме, а также на забытом фонарике. Подозреваемый был задержан по месту жительства. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли похищенное имущество, которое было возвращено законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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