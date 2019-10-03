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В Гусеве полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, обманувшего магазин электроники

3 октября 2019, 12:56
В Гусеве полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, обманувшего магазин электроники
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением по факту мошенничества обратился владелец магазина электроники, расположенного на проспекте Ленина.

Индивидуальный предприниматель сообщил, что в июне текущего года один из постоянных клиентов попросил передать ему в долг ноутбук, за который обещал расплатиться позднее. Потерпевший согласился, однако до настоящего времени долг возвращён не был, и мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый фактически не собирался возвращать ноутбук и давно его продал.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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