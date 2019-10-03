В Гусеве полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, обманувшего магазин электроники 3 октября 2019, 12:56

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением по факту мошенничества обратился владелец магазина электроники, расположенного на проспекте Ленина.



Индивидуальный предприниматель сообщил, что в июне текущего года один из постоянных клиентов попросил передать ему в долг ноутбук, за который обещал расплатиться позднее. Потерпевший согласился, однако до настоящего времени долг возвращён не был, и мужчина обратился в полицию.



Сотрудники полиции установили, что подозреваемый фактически не собирался возвращать ноутбук и давно его продал.



По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.