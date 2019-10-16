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Информационный сайт города Гусева

Полицейские задержали 22-летнего жителя округа за кражу с незаконным проникновением в жилище

16 октября 2019, 17:43
Полицейские задержали 22-летнего жителя округа за кражу с незаконным проникновением в жилище
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение от жительницы одного из посёлков о том, что неизвестный в период её отсутствия, путём отжатия стеклопакета, проник в жилой дом и похитил электроинструменты: сварочный аппарат, перфоратор и две турбинки с удлинителем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее судимого 22-летнего жителя соседнего посёлка. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 6 лет.
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