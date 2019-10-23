Под Гусевым погиб 20-летний военнослужащий — предположительно, его сбил поезд. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла во вторник, 22 октября, около 11:40. Как рассказали очевидцы, молодого человека зацепил проходящий поезд. Медики скорой пытались спасти раненого, но его травмы были не совместимы с жизнью.
«В 11:35 машинист пассажирского поезда, который двигался на перегоне Гусев —Черняховск, сообщил о том, что недалеко от железнодорожных путей лежит человек. Машинист передал информацию в правоохранительные органы и медикам», — прокомментировали на железной дороге.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту, комиссия командования совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей региона. По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая на железнодорожном перегоне Гусев — Черняховск. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
У железной дороги под Гусевом погиб 20-летний военнослужащий
23 октября 2019, 15:46