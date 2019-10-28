В Гусеве задержан мошенник, представлявшийся сотрудником силового ведомства 28 октября 2019, 15:43

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» задержали 35-летнего уроженца областного центра, подозреваемого в двух эпизодах мошеннических действий, совершенных с причинением значительного ущерба. Следователями в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.



По данным следствия, одной из жертв мошенника стала 66-летняя местная жительница, которая присматривала за съёмной квартирой. В дверь к ней позвонил псевдо-клиент, представившись полковником одной из силовых структур. Мошенник убедил пенсионерку, что намерен заселиться, и через некоторое время попросил потерпевшую одолжить ему денежные средства на общую сумму 75 000 рублей. Мнимый арендатор получил от женщины указанную сумму, после чего скрылся.



Кроме того, злоумышленник представился 29-летней жительнице Гусева бывшим сокамерником её мужа, который якобы просил передать ему денежные средства. Поверившая мошеннику женщина отдала ему 7 000 рублей, бензопилу и планшетный компьютер. Вскоре потерпевшая осознала, что её обманули, и обратилась в правоохранительные органы.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину на съёмной квартире. У него были изъяты планшет и бензопила. Денежные средства, как пояснил задержанный, он уже потратил на собственные нужды. Установлено, что злоумышленник был неоднократно судим за совершение мошеннических действий.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.