Жительница Гусева подозревается в краже телефона у посетительницы аптеки 5 ноября 2019, 19:58

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Гусевский» установили причастность 44-летней горожанки к краже мобильного телефона.



Ранее за помощью к полицейским обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила, что в аптеке на улице Московской неизвестный с прилавка похитил гаджет стоимостью свыше 7 000 рублей. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую и персонал аптеки и составили ориентировку на подозреваемую.



В ходе проверки участковые полиции установили личность злоумышленницы. Похищенный телефон был изъят и возвращён заявительнице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.