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Жительница Гусева подозревается в краже телефона у посетительницы аптеки

5 ноября 2019, 19:58
Жительница Гусева подозревается в краже телефона у посетительницы аптеки
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Гусевский» установили причастность 44-летней горожанки к краже мобильного телефона.

Ранее за помощью к полицейским обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила, что в аптеке на улице Московской неизвестный с прилавка похитил гаджет стоимостью свыше 7 000 рублей. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую и персонал аптеки и составили ориентировку на подозреваемую.

В ходе проверки участковые полиции установили личность злоумышленницы. Похищенный телефон был изъят и возвращён заявительнице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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