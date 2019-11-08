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В Гусеве женщина из-за ревности разбила автомобиль новой жены бывшего супруга

8 ноября 2019, 13:37
В Гусеве женщина из-за ревности разбила автомобиль новой жены бывшего супруга
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что ранее знакомая ей горожанка повредила принадлежащий ей автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли преступные действия 33-летней злоумышленницы. Выяснилось, что подозреваемая являлась бывшей супругой мужа потерпевшей. Женщина выследила адрес проживания супружеской пары и требовала, чтобы они вышли из квартиры для разговора с ней. На отказ граждан покинуть жилище, злоумышленница отыскала автомобиль потерпевшей и стала наносить удары ногой по кузову. У машины оказались помяты два крыла и две передние двери.

В отношении подозреваемой дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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Ю
# 1Юрист
Начало статьи, чистой воды описательная часть постановления о ВУД. Кто в курсе, тот поймёт. Ленятся, ленятся борзописцы полученную инфу своими словами передовать.
Сегодня, 14:00   ЦитироватьОтветить
01
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