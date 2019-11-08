В Гусеве женщина из-за ревности разбила автомобиль новой жены бывшего супруга 8 ноября 2019, 13:37

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что ранее знакомая ей горожанка повредила принадлежащий ей автомобиль.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли преступные действия 33-летней злоумышленницы. Выяснилось, что подозреваемая являлась бывшей супругой мужа потерпевшей. Женщина выследила адрес проживания супружеской пары и требовала, чтобы они вышли из квартиры для разговора с ней. На отказ граждан покинуть жилище, злоумышленница отыскала автомобиль потерпевшей и стала наносить удары ногой по кузову. У машины оказались помяты два крыла и две передние двери.



В отношении подозреваемой дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.