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В Гусеве за кражу мобильного телефона задержан 50-летний рецидивист

19 ноября 2019, 16:50
В Гусеве за кражу мобильного телефона задержан 50-летний рецидивист
В полицию за помощью обратилась 57-летняя горожанка, которая сообщила, что у неё украли мобильный телефон, который она забыла в кафе.

По данным полиции женщина, перед началом рабочего дня решила зайти в кофейню, чтобы позавтракать. Перекусив, горожанка вышла из кафе, однако, спустя 10 минут вспомнила, что забыла на столе свой смартфон. Вернувшись, потерпевшая обнаружила его отсутствие, а при попытке дозвониться на свой телефон выяснилось, что он отключен.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперуполномоченные уголовного розыска. Стражи порядка подробно опросили персонал заведения и выяснили приметы всех граждан, посетивших кафе раним утром. Интерес для оперативников вызвал ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 50-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть. Мужчина дал признательные показания и добровольно выдал похищенный мобильный телефон. Оказалось, что злоумышленник не смог разблокировать гаджет и планировал его продать в ближайшее время. Изъятое имущество было возвращено законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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