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Жительница Гусева присвоила на работе свыше 500 000 рублей

4 декабря 2019, 15:17
Жительница Гусева присвоила на работе свыше 500 000 рублей
Следователями МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По предварительным данным, продавец-кассир магазина на улице Ломоносова, пользуясь служебным положением, в период с мая по октябрь текущего года присвоила 544 000 рублей. Установлено, что женщина получала денежные средства от покупателей за проданный товар, однако умышленно не проводила деньги по кассе, аннулируя чек, и в конце смены забирала деньги из кассы.

Ранее злоумышленница уже была судима за мошенничество.

Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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