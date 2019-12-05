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Гусевский капитан оштрафован за избиение подчиненного

5 декабря 2019, 13:38
Гусевский капитан оштрафован за избиение подчиненного
Командир мотострелкового батальона войсковой части 90151 Балтийского флота капитан Владислав Никифоров признан судом виновным в превышении полномочий с применением насилия, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Уголовным делом закончилось выездное «совещание» во дворе дома одного из командиров взводов, который не явился в кабинет к начальнику на подведение итогов работы за неделю. В результате все во главе с комбатом поехали к нему на квартиру.

Ослушавшегося вызвали на улицу. На вопрос, почему ушёл со службы, он заявил, что время совещания не соответствовало регламенту дня. В ответ Никифоров на глазах других офицеров трижды ударил подчинённого кулаком в левое ухо. Затем командир батальона прямо во дворе построил всех в шеренгу, заставил избитого сходить за блокнотом и подвёл-таки итоги службы.

В суде комбат был не так смел и решителен. Он полностью признал свою вину, компенсировал причинённый потерпевшему вред.

При вынесении приговора Калининградский гарнизонный военный суд учёл также то, что Никифоров является отцом малолетнего ребенка. Наказание ему назначено в виде штрафа в 80 тысяч рублей.
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