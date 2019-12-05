Командир мотострелкового батальона войсковой части 90151 Балтийского флота капитан Владислав Никифоров признан судом виновным в превышении полномочий с применением насилия, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
Уголовным делом закончилось выездное «совещание» во дворе дома одного из командиров взводов, который не явился в кабинет к начальнику на подведение итогов работы за неделю. В результате все во главе с комбатом поехали к нему на квартиру.
Ослушавшегося вызвали на улицу. На вопрос, почему ушёл со службы, он заявил, что время совещания не соответствовало регламенту дня. В ответ Никифоров на глазах других офицеров трижды ударил подчинённого кулаком в левое ухо. Затем командир батальона прямо во дворе построил всех в шеренгу, заставил избитого сходить за блокнотом и подвёл-таки итоги службы.
В суде комбат был не так смел и решителен. Он полностью признал свою вину, компенсировал причинённый потерпевшему вред.
При вынесении приговора Калининградский гарнизонный военный суд учёл также то, что Никифоров является отцом малолетнего ребенка. Наказание ему назначено в виде штрафа в 80 тысяч рублей.
Гусевский капитан оштрафован за избиение подчиненного
5 декабря 2019, 13:38