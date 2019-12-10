Осужден житель Гусева, который представился сотрудником военкомата и похитил у пенсионера телевизор 10 декабря 2019, 13:17

10 апреля 2019 года на ул. Вокзальной в городе Гусеве обвиняемый сообщил потерпевшему ложные сведения о том, что он является сотрудником военкомата и за небольшую доплату может помочь ему заменить старый телевизор на новый. Будучи введенным в заблуждение, потерпевший передал злоумышленнику телевизор, а также 5 000 рублей в качестве доплаты за его замену. Таким образом, мужчина путем обмана похитил, принадлежащее потерпевшему имущество на общую сумму 10 200 рублей.



В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.



Согласно ст. 316 УПК РФ рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.



Государственный обвинитель и потерпевший не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.



Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба, наличие государственной награды.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений. Ранее мужчина судим за аналогичные преступления против собственности.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.