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В Гусеве несовершеннолетние забеременели после контактов с контрактниками

12 декабря 2019, 13:02
В Гусеве несовершеннолетние забеременели после контактов с контрактниками
В Калининградской области прекратили уголовное преследование троих военнослужащих по контракту, после половых контактов с которыми забеременели несовершеннолетние, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

В четверг, 12 декабря 2019 года, в следственных органах сообщили, что военных уличили в половых сношения с несовершеннолетними. От действий бойцов Гусевского гарнизона пострадали три девочки, которым не было даже 16 лет. В 2017–2018 годах несовершеннолетние обратились в больницы Черняховска и Гусева «в связи с беременностью».

Следователи выяснили, что девочки забеременели после половой связи с военнослужащими по контракту. Несмотря на то, что всё происходило по обоюдному согласию, троих бойцов привлекли к уголовной ответственности по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Уголовное преследование контрактников прекращено в связи с примирением сторон.
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