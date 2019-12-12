В Калининградской области прекратили уголовное преследование троих военнослужащих по контракту, после половых контактов с которыми забеременели несовершеннолетние, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
В четверг, 12 декабря 2019 года, в следственных органах сообщили, что военных уличили в половых сношения с несовершеннолетними. От действий бойцов Гусевского гарнизона пострадали три девочки, которым не было даже 16 лет. В 2017–2018 годах несовершеннолетние обратились в больницы Черняховска и Гусева «в связи с беременностью».
Следователи выяснили, что девочки забеременели после половой связи с военнослужащими по контракту. Несмотря на то, что всё происходило по обоюдному согласию, троих бойцов привлекли к уголовной ответственности по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Уголовное преследование контрактников прекращено в связи с примирением сторон.
В Гусеве несовершеннолетние забеременели после контактов с контрактниками
12 декабря 2019, 13:02