В Гусеве 37-летняя женщина похитила деньги с карты знакомой 13 декабря 2019, 22:08

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратилась 60-летняя местная жительница.



Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что пенсионерке помогала по хозяйству ранее судимая 37-летняя знакомая, которая часто совершала необходимые пожилой женщине покупки с помощью её банковской карты и знала пин-код от неё. Вследствие чего у неё возник умысел на хищение денег. Она тайно забрала карту, сняла через банкомат 3 000 рублей, после чего вернула карту на место. Потерпевшая обнаружила отсутствие средств лишь через несколько дней, после чего обратилась в полицию.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.