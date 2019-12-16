В Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человека

Минувшей ночью в Гусевском районе в 2:30 на 4 километре автодороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша» 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением, совершил наезд на придорожное дерево, после чего автомобиль съехал в кювет, где произошло опрокидывание.В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и трое пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.