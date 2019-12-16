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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человека

16 декабря 2019, 11:26
Минувшей ночью в Гусевском районе в 2:30 на 4 километре автодороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша» 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением, совершил наезд на придорожное дерево, после чего автомобиль съехал в кювет, где произошло опрокидывание.

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и трое пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.

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Гусевский район. 16 декабря 2019 года в 2 часа 30 минут на 4 километре автодороги «Гусев-Ольховатка-границаРеспублики Польша» 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением,совершил наезд на придорожное дерево, после чего автомобиль съехал в кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и трое пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров! #гибдд39# детибезопасность # #калининград # дтп # Соблюдайпдд

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