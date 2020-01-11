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В Гусеве полицейские задержали серийного интернет-мошенника

11 января 2020, 12:23
В Гусеве полицейские задержали серийного интернет-мошенника
В полицию поступило заявление от жительницы Санкт-Петербурга, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Полицейские выяснили, что горожанка нашла объявление в сети Интернет о продаже женской шубы. Связавшись с продавцом, потерпевшая перечислили на его банковский счёт деньги, однако после этого он перестал выходить на связь.

Получив информацию о движении по счету заявительницы из банка, полицейские выяснили, на чей счет были переведены деньги. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что к краже причастен ранее судимый 24-летний местный житель

По данным полиции мужчина выставлял объявления в сети Интернет о продаже самых востребованных товаров по заниженной цене. Договорившись с покупателем, злоумышленник убеждал его перевести предоплату, после чего переставал выходить на связь. По предварительным данным подозреваемый причастен к 10 эпизодам противоправной деятельности на территории Российской Федерации.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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