Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло на автодороге «Советск-Гусев». Об этом сообщается на странице ведомства в инстаграме.
23 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в посёлке Садово Краснознаменского района был обнаружен автомобиль марки «Мерседес 280» с видимыми техническими повреждениями и признаками данного ДТП. Водителем автомобиля оказался 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что совершил наезд на велосипед, который находился на проезжей части, при этом пешехода он не видел. После этого он не останавливаясь поехал домой, где употребил спиртные напитки. Результаты освидетельствования с помощью алкотестера подтвердили наличие алкоголя в крови у водителя.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С задержанным работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 22 января в 22:27 на 61 километре 730 метров автодороги «Советск-Гусев» со стороны города Гусева в сторону посёлка Майское Гусевского района, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части справа по ходу движения. В результате ДТП 23-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Задержан водитель, который задавил лежащего мужчину и скрылся
23 января 2020, 18:57