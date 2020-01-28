За выходные в Калининградской области задержано 18 нетрезвых водителей 28 января 2020, 11:02

За прошедшие выходные, сотрудниками Госавтоинспекции Калининградской области было отстранено от управления транспортными средствами 18 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.



Так, 25 января 2020 года в городе Пионерский сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Лифан», 27-летний водитель которого, по внешним признакам, был нетрезв. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.



В поселке Приморье Светлогорского городского округа сотрудники ГИБДД по подозрению в нетрезвом вождении задержали 40-летнего водителя автомобиля «Вольво». Нарушитель не имел водительского удостоверения, а результаты освидетельствования подтвердили наличие в его крови алкоголя.



В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль марки «Мерседес», 21-летний водитель которого по внешним признакам находился в состоянии опьянения. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что он управлял транспортным средством после употребления спиртных напитков.



В Правдинск за нетрезвое вождение был задержан 34 — летний водитель автомобиля «Ауди». Нарушитель не имел права управления транспортными средствами и отказался от прохождения освидетельствования на предмет опьянения. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин в 2019 году был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. В настоящий момент решается вопрос и привлечении его к уголовной ответственности по ст. 264 прим. 1 УК РФ.



Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.