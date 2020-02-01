Командир воинской части попался на служебном подлоге 1 февраля 2020, 20:09

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону, оказались достаточными для направления в суд уголовного дела в отношении бывшего командира войсковой части 26651, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершённое из иной личной заинтересованности) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что в период с мая по октябрь 2018 года в связи с ненадлежащим исполнением военнослужащим своих должностных обязанностей, во вверенной ему воинской части образовалась недостача дизельного топлива. Зная об этом и, желая скрыть недостачу, он собственноручно внес в официальные документы хозяйственного учета воинской части ложные сведения о якобы использовании вверенной ему техники и расходе дизельного топлива. На основании указанных подложных документов с учета Министерства обороны Российской Федерации было незаконно списано топливо стоимостью 318613 рублей.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл, что мужчина в полном объеме возместил причиненный государству имущественный вред, вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.



Учитывая изложенное, постановлением Калининградского гарнизонного военного суда, обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100000 рублей.