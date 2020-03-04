Житель Гусева опубликовал в социальных сетях видео, как его дом и машину поджигают двое неизвестных. По словам автора кадров, с него вымогают деньги, при этом, за что — не уточняет, рассказывает Каскад.TV.
«Заказчик известен. Третий поджег за два месяца. Полиция бездействует. 4 декабря 2019 г. были угрозы с пистолетом. 15 января ночью был облит и подожжен автомобиль БМВ Х5, автомобиль сгорел полностью, сгорела крыша навеса, под которым находилась машина, к моменту прибытия пожарных начал гореть дом», — написал в описании к кадрам Денис Рябков.
Как уточнил мужчина, на момент поджога в доме находилось 5 человек, из них двое — дети.
Поджоги также были 18 февраля неизвестные пытались сжечь хозпостройку в доме, а 2 марта двое мужчин подожгли гараж.
Житель Гусева опубликовал видео поджога его дома и машины
4 марта 2020, 14:12