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Житель Гусева опубликовал видео поджога его дома и машины

4 марта 2020, 14:12
Житель Гусева опубликовал в социальных сетях видео, как его дом и машину поджигают двое неизвестных. По словам автора кадров, с него вымогают деньги, при этом, за что — не уточняет, рассказывает Каскад.TV.

«Заказчик известен. Третий поджег за два месяца. Полиция бездействует. 4 декабря 2019 г. были угрозы с пистолетом. 15 января ночью был облит и подожжен автомобиль БМВ Х5, автомобиль сгорел полностью, сгорела крыша навеса, под которым находилась машина, к моменту прибытия пожарных начал гореть дом», — написал в описании к кадрам Денис Рябков.

Как уточнил мужчина, на момент поджога в доме находилось 5 человек, из них двое — дети.

Поджоги также были 18 февраля неизвестные пытались сжечь хозпостройку в доме, а 2 марта двое мужчин подожгли гараж.
пожар
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Е
# 1ЕвГен
На месте автора лучше б задуматься, ПОЧЕМУ это происходит! Просто так машины не поджигают!.. 
Сегодня, 14:53   ЦитироватьОтветить
42
д
# 2дрема
да искать не.хотят......у них под носом спаивают людей какой  то отравой в доме рядом с ольвией в первом подьезде  торгует нина на первом этаже... живу в этом же доме вчера на первый этаж за горячительным шли как на парад с самого утра на обед не пройти алкашня шляется .Смотрю на обеде в окно двое походу зашли купили тут же на лавке выпили черезь пол часа скорая их забрала .
Сегодня, 14:57   ЦитироватьОтветить
93
Д
# 3Дима Р
ЕвГен,
у нас люди завистные и злые, как Панин сказал )
ну а это на заказ похоже исполняют, если б были просто обижены раз бы только подожгли.
вы не пишите заявление мы так будем искать) -мне говорили после двух поджогов несколько лет назад.   
Сегодня, 17:20   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 4Гость роман
Дима Р,
 да прям все злыдни кому тут в гусеве завидовать беднота да беженцы.позор.
Сегодня, 17:42   ЦитироватьОтветить
31
Г
# 5Гость Андрей
Зато у полиции Гусева лучшие показатели в области согласно отчетов по раскрываемости преступлений, прокурор борется с кафешками.
Сегодня, 20:59   ЦитироватьОтветить
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