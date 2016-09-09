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Происшествия / Общество

Полиция Гусева разыскивает скрывшегося от следствия Кантэ Андрея Артуровича

29 август 2017, 13:20
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Кантэ Андрей Артурович,1962 года рождения, который фактически проживал в поселке Дорожный Гурьевского района.

Мужчина подозревается в совершении преступления против общественной безопасности. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако Андрей Артурович Кантэ скрывается от следственных органов.

Приметы: на вид 50 лет, рост 163-167 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.

Предположительно может находиться на территории города Москва и осуществлять трудовую деятельность в строительной компании.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кантэ Андрея Артуровича, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» регионального УМВД – 8 (4012) 551-066. Конфиденциальность гарантируется!
Теги: розыск
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я так думаю
# 1я так думаю
Так в Москве его и ищете.
9 сентября 2016 19:05   ЦитироватьОтветить1
так не о чем
# 2так не о чем
мусора уже в доску обленились выкинут в интернет очередную фотку с данными и сидят ждут пока кто-нибудь позвонит и сообщит а эачем напрягаться зато деньги получают исправно и не плохие-уроды обнаглевшие
10 сентября 2016 10:15   ЦитироватьОтветить5
Лактионов
# 3Лактионов
Надо помогать полиции в поисках преступников!
10 сентября 2016 19:27   ЦитироватьОтветить1
саша
# 4саша
Фильме убить 30 го захват автобуса икаруса
25 декабря 2016 23:58   ЦитироватьОтветить0
Inessa
# 5Inessa
В Рязани он вообще-то
27 декабря 2016 11:22   ЦитироватьОтветить0
Максим
# 6Максим
Откуда знаешь?Inessa,
29 января 2017 00:10   ЦитироватьОтветить0
я
# 7я
ОЛЕНИЛИСЬ
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить0

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