Полиция Гусева разыскивает скрывшегося от следствия Кантэ Андрея Артуровича
29 август 2017, 13:20
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Кантэ Андрей Артурович,1962 года рождения, который фактически проживал в поселке Дорожный Гурьевского района.Теги: розыск
Мужчина подозревается в совершении преступления против общественной безопасности. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако Андрей Артурович Кантэ скрывается от следственных органов.
Приметы: на вид 50 лет, рост 163-167 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.
Предположительно может находиться на территории города Москва и осуществлять трудовую деятельность в строительной компании.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Кантэ Андрея Артуровича, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.
Круглосуточно работает «телефон доверия» регионального УМВД – 8 (4012) 551-066. Конфиденциальность гарантируется!
Мужчина подозревается в совершении преступления против общественной безопасности. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако Андрей Артурович Кантэ скрывается от следственных органов.
Приметы: на вид 50 лет, рост 163-167 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.
Предположительно может находиться на территории города Москва и осуществлять трудовую деятельность в строительной компании.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Кантэ Андрея Артуровича, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.
Круглосуточно работает «телефон доверия» регионального УМВД – 8 (4012) 551-066. Конфиденциальность гарантируется!
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