Полиция продолжает поиски без вести пропавшего Павлюченко Сергея Михайловича
28 август 2017, 18:35
МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Павлюченко Сергей Михайлович, 19 августа 1975 года рождения. Зарегистрирован и проживал в квартире дома по улице Толстого в городе Гусеве.Теги: розыск
17 января 2014 года Сергей Павлюченко ушел из дома своих знакомых по улице Дорожной города Гусева в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы:
На вид 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет в шапку с козырьком матерчатую серого цвета, дубленку удлиненную светло-бежевого цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки демисезонные на молнии черного цвета..
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Сергея Павлюченко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.
Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 301-066. Конфиденциальность гарантируется!
17 января 2014 года Сергей Павлюченко ушел из дома своих знакомых по улице Дорожной города Гусева в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы:
На вид 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет в шапку с козырьком матерчатую серого цвета, дубленку удлиненную светло-бежевого цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки демисезонные на молнии черного цвета..
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Сергея Павлюченко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.
Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 301-066. Конфиденциальность гарантируется!
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