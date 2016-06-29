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Происшествия / Общество

Полиция продолжает поиски без вести пропавшего Павлюченко Сергея Михайловича

28 август 2017, 18:35
МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Павлюченко Сергей Михайлович, 19 августа 1975 года рождения. Зарегистрирован и проживал в квартире дома по улице Толстого в городе Гусеве.

17 января 2014 года Сергей Павлюченко ушел из дома своих знакомых по улице Дорожной города Гусева в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы:

На вид 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет в шапку с козырьком матерчатую серого цвета, дубленку удлиненную светло-бежевого цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки демисезонные на молнии черного цвета..

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Сергея Павлюченко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 301-066. Конфиденциальность гарантируется!
Теги: розыск
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Гот мит унс
# 1Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.
29 июня 2016 12:53   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 2Гость Гость
Цитата: Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.

Жена,вообще то бывшая уже как лет 5!!!!!что за люди.....
29 июня 2016 13:38   ЦитироватьОтветить5
Гость гость
# 3Гость гость
Гость Гость,
действительно,что за люди?????
29 июня 2016 14:45   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 4Гость Гость
Гость гость,
Человек пропал а обсуждают кто беременной и кто с кем живёт.....ужас....
29 июня 2016 15:58   ЦитироватьОтветить0
гооооууу
# 5гооооууу
Цитата: Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.

СПЛЕНИКИ!Своей жизни нету, так хоть чужую полить "какшечками"!Жалкие люди!Мне таких искренне жаль))))))))))
29 июня 2016 17:08   ЦитироватьОтветить6
UJCNM
# 6UJCNM
Знаете читаю ваш комментарий и диву даюсь!!Не зная всех подробностей жизни человека, вы так легко его осуждаете(А почему вы решили , что девушка после развода, еще на момент его жизни не имеет право на личную жизнь!Никто же не думал, что Сергей пропадет без вести!Да она беременна и живет с человеком,которого любит и с которым хочет жить!Она имеет на это полное право, совершенно не предавая Сергея(5 лет как развелись)А то что вы пишите о том, что она очень скучает,так я вам отвечу!!Скучает дочь и очень,а Олеся как человек,которой он тоже был не чужой, естественно хочет его найти и придать земле!!Так что не уважаемый мною гость , побойтесь БОГА!!!!!
29 июня 2016 23:43   ЦитироватьОтветить5
Андрей
# 7Андрей
Цитата: Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.

Заткнись и не пиши больше чего не знаешь ТВАРЬ.
30 июня 2016 08:27   ЦитироватьОтветить4
Гот мит унс
# 8Гот мит унс
Цитата: Андрей
Цитата: Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.

Заткнись и не пиши больше чего не знаешь ТВАРЬ.

Ты жальцо то свое стяни, фраерок. Замогилили Серегу на пару с бывшей женушкой и теперь активно ищете. Ответите по полной, придет час.
30 июня 2016 08:59   ЦитироватьОтветить0
Серж
# 9Серж
Цитата: Гот мит унс
Цитата: Андрей
Цитата: Гот мит унс
Другой фотографии Павлюченко не было?? У жены поспрашайте, а то она грустит прям от другого беременна, не прошло и года.

Заткнись и не пиши больше чего не знаешь ТВАРЬ.

Ты жальцо то свое стяни, фраерок. Замогилили Серегу на пару с бывшей женушкой и теперь активно ищете. Ответите по полной, придет час.

Не неси чушь "знаток", не зная истинного.
30 июня 2016 11:44   ЦитироватьОтветить3
Гость гость
# 10Гость гость
Гот мит унс,
Че ты не не ищешь то Серегу,умник???все кто был близко знаком с Серегой никогда на жену его плохого не скажет, потому что знает их жизнь, не тебе туда жало свое сувать урод....
30 июня 2016 14:14   ЦитироватьОтветить4
Зритель
# 11Зритель
Пост про пропавшего человека. Обсуждение-про то, как и с кем живёт его бывшая жена. Нарооод!!!!! Вообще ополоумели????? Да кому какое дело до личной жизни его жены? Это ЕЁ личная жизнь! С кем ей жить и от кого когда беременеть она уж как нибудь сама решит.
30 июня 2016 20:23   ЦитироватьОтветить7
Машка
# 12Машка
Ален делона искать во Франции этого
20 января 2017 02:40   ЦитироватьОтветить0

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