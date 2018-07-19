Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Полиция Гусевского района продолжает поиски без вести пропавшего Бекасова Николая Сергеевича
Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусевского района продолжает поиски без вести пропавшего Бекасова Николая Сергеевича

19 июля 2018, 12:46
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Бекасов Николай Сергеевич, 1946 года рождения. Зарегистрирован и проживал в доме по улице Центральной в поселке Приозерное Гусевского района.

10 августа 2013 года Николай Бекасов ушел из дома по месту жительства в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид – 65 лет, рост – 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые, носит усы. Броские приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги указательного и среднего пальцев.

Был одет в синюю рубашку с коротким рукавом, черную вязаную кофту на замке, темно-синие спортивные трико, черные галоши.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Николая Бекасова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066. Конфиденциальность гарантируется!
розыск
4 109 просмотров
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Полиция продолжает поиски без вести пропавшего Павлюченко Сергея Михайловича
Полиция продолжает поиски без вести пропавшего Павлюченко Сергея Михайловича
В Гусевском районе полиция продолжает поиски пропавшего без вести Дроздова Анатолия Павловича
В Гусевском районе полиция продолжает поиски пропавшего без вести Дроздова Анатолия Павловича
Полиция разыскивает пропавшего 13-летнего Хорунжия Илью Александровича
Полиция разыскивает пропавшего 13-летнего Хорунжия Илью Александровича
Полиция Гусева разыскивает пропавшего без вести 31-летнего Ищенко Владимира Владимировича
Полиция Гусева разыскивает пропавшего без вести 31-летнего Ищенко Владимира Владимировича

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров