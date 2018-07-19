Полиция Гусевского района продолжает поиски без вести пропавшего Бекасова Николая Сергеевича

19 июля 2018, 12:46

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Бекасов Николай Сергеевич, 1946 года рождения. Зарегистрирован и проживал в доме по улице Центральной в поселке Приозерное Гусевского района.



10 августа 2013 года Николай Бекасов ушел из дома по месту жительства в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы: на вид – 65 лет, рост – 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые, носит усы. Броские приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги указательного и среднего пальцев.



Был одет в синюю рубашку с коротким рукавом, черную вязаную кофту на замке, темно-синие спортивные трико, черные галоши.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Николая Бекасова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.



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