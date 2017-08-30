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Полиция Гусева разыскивает пропавшего без вести пенсионера

30 август 2017, 20:35
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший Кузнецов Анатолий Георгиевич, 13.02.1947 года рождения, уроженец города Брянск, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Таманское.

Ночью 27 апреля 2016 года мужчина вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется теменная лысина, глаза карие. Страдает расстройствами психики, ходит плохо, говорит невнятно.

Был одет: спортивные штаны синего цвета, рубашка темно-синяя, жилетка серого цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кузнецова Анатолия Георгиевича, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 8(40143)3-24-10, 3-32-81, 3-24-61, 02 или 102.
Теги: розыск
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Оперативность отдела МВД России «Гусевский» поражает. Человек пропал более чем 1 год и 4 месяца назад. а информацию на сайт выложили только сейчас. А чем вы занимались до этого?
Вчера, 21:20   ЦитироватьОтветить0

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