Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Яфаркин Владимир Владимирович, 1974 года рождения.
24 сентября 2016 года около 04.00 мужчина вышел в неизвестном направлении из дома по месту жительства в посёлке Маяковское, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.
Был одет: кофта синего цвета с капюшоном, джинсы темно-синие потертые, сапоги резиновые темного цвета.
На момент исчезновения имел признаки психического расстройства на почве алкоголизма.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего Владимира Яфаркина
24 октября 2019, 16:04