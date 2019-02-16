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Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего Владимира Яфаркина

24 октября 2019, 16:04
Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего Владимира Яфаркина
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Яфаркин Владимир Владимирович, 1974 года рождения.

24 сентября 2016 года около 04.00 мужчина вышел в неизвестном направлении из дома по месту жительства в посёлке Маяковское, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: кофта синего цвета с капюшоном, джинсы темно-синие потертые, сапоги резиновые темного цвета.

На момент исчезновения имел признаки психического расстройства на почве алкоголизма.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
розыск
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Г
# 1Гость Roman
Утоп в реке или озере. Ищите на дне водоемов.
16 февраля 2019 13:17   ЦитироватьОтветить
00
я
# 2я
Гость Roman,
Цитата: Гость Roman
Утоп в реке или озере. Ищите на дне водоемов.

от куда такие подробности?
16 февраля 2019 18:14   ЦитироватьОтветить
20
З
# 3Зритель
74-го года рождения и 42 года? 
Круто считают, и скорее всего так же и ищут.
Вчера, 20:12   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 4Гость.
Зритель,
Объявление уже три года подряд выставляют. И даже не удосуживаются исправить. 
Вчера, 20:55   ЦитироватьОтветить
00
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