Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего 42-летнего Владимира Яфаркина

18 июля 2018, 11:19

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Яфаркин Владимир Владимирович, 1974 года рождения.



24 сентября 2016 года около 04.00 мужчина вышел из дома по месту жительства в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.



Был одет: кофта синего цвета с капюшоном, джинсы темно-синие потертые, сапоги резиновые темного цвета.



На момент исчезновения имел признаки психического расстройства на почве алкоголизма.



Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-32-81, 02 или 102.

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