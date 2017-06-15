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Житель Гусевского района отправился в колонию за избиение жены

15 июнь 2017, 13:08
Житель Гусевского района отправился в колонию за избиение жены
Судом установлено, что в марте 2016 года в квартире в пос. Первомайское Гусевского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве ревности нанес супруге множественные удары полотенцем, завязанным в узел, металлической трубой и стеклянной бутылкой в различные части тела, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и гематом, закрытой тупой травмы живота.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что, конфликт с супругой произошел из-за того, что он узнал, что потерпевшая ему неверна. В ходе ссоры женщина стала кидаться на него с ножом. Защищаясь от её нападения, он ударил ее кулаком в живот. Утверждал, что металлической трубой супругу не бил, удары полотенцем наносил только по рукам и ногам.

Суд на основе представленных доказательств счел подсудимого виновным и квалифицировал его действия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по предыдущему приговору мирового судьи, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 10 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Гусевского городского суда
Теги: суд избиение
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