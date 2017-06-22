В Гусеве на чердаке одного из домов обнаружены тела молодой пары
22 июнь 2017, 11:35
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области начата доследственная проверка по факту обнаружения 20 июня 2017 года в городе Гусеве на чердаке одного из домов тел 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека.Теги: Следственный комитет
В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти молодых людей.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
13 декабря 2016 года 17-летняя студентка второго курса педагогического института Екатерина Л. пропала по дороге в общежитие в Советске. Вместе с ней исчез её возлюбленный, 18-летний Богдан Х. Обоих подростков объявили в розыск. Молодых людей видели знакомые в разное время в городе Гусеве. Позднее выяснилось, что мама девушки запрещала молодым людям встречаться.
По данным сайта Клопс.Ru, детей обнаружил сотрудник управляющей компании, который пришёл стеклить окна на чердаке жилого трёхэтажного дома. По словам собеседника, пара лежала друг на друге под одеялом. Молодой человек обнимал девушку. Вокруг тел были разбросаны использованные ампулы с лекарством и шланги от капельниц. Однако официального подтверждения этой информации нет.
В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти молодых людей.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
13 декабря 2016 года 17-летняя студентка второго курса педагогического института Екатерина Л. пропала по дороге в общежитие в Советске. Вместе с ней исчез её возлюбленный, 18-летний Богдан Х. Обоих подростков объявили в розыск. Молодых людей видели знакомые в разное время в городе Гусеве. Позднее выяснилось, что мама девушки запрещала молодым людям встречаться.
По данным сайта Клопс.Ru, детей обнаружил сотрудник управляющей компании, который пришёл стеклить окна на чердаке жилого трёхэтажного дома. По словам собеседника, пара лежала друг на друге под одеялом. Молодой человек обнимал девушку. Вокруг тел были разбросаны использованные ампулы с лекарством и шланги от капельниц. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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