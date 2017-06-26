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В поселке Фурманово водитель автомобиля «Рено» врезался в придорожное дерево

26 июнь 2017, 11:21
В поселке Фурманово водитель автомобиля «Рено» врезался в придорожное дерево
24 июня 2017 года, в 05.50, в поселке Фурманово Гусевского городского округа на улице Центральной водитель автомобиля «Рено», по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир получили травмы.
Теги: авария
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