В поселке Фурманово водитель автомобиля «Рено» врезался в придорожное дерево

26 июнь 2017, 11:21

24 июня 2017 года, в 05.50, в поселке Фурманово Гусевского городского округа на улице Центральной водитель автомобиля «Рено», по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.



В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир получили травмы.

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