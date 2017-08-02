В поселке Майское в доме довоенной постройки произошел пожар

2 август 2017, 12:20

1 августа 2017 года, в 08.14, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского городского округа. В одноэтажном жилом кирпичном доме довоенной постройки размером 12х5 метров, в комнате размером 3х4 метра, произошло возгорание напольного покрытия на площади 3 квадратных метра.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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