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При пожаре на улице Победы в пятиэтажке спасли четырёх человек

9 август 2017, 13:23
При пожаре на улице Победы в пятиэтажке спасли четырёх человек
8 августа 2017 года, в 12.48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. На третьем этаже пятиэтажного жилого панельного дома, на балконе, горели бытовые отходы на площади 3 квадратных метра.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.

Спасены 4 человека, в том числе 2 детей.
Теги: пожар
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