В Гусевском районе полицейские установили причастность местного жителя к квартирной краже

12 сентябрь 2017, 13:40

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу имущества из квартиры, расположенной в одном из поселков. 32-летний потерпевший обратился за помощью в дежурную часть 7 сентября 2017 года. Мужчина сообщил, что злоумышленник похитил из его жилища мобильный телефон. По предварительным данным, в квартиру проник незваный гость, повредив замок входной двери.



Сотрудники полиции, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили причастность к совершению преступления 41-летнего односельчанина потерпевшего.



В отношении задержанного следователи МО МВД России «Гусевский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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