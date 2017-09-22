Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)

22 сентябрь 2017, 22:30

- Падаричева В. И. 25 лет, место проживания - город Гусев, госпитализирована в БСМП;



- Тарасова А. Д., 19 лет, место проживания - город Гусев, госпитализирован в БСМП;



- Ярославцев И. В., 24 года, место проживания - город Калининград, госпитализирован в БСМП;



- Титков М. М., 49 лет, место проживания - город Гусев, госпитализирован в БСМП;



- Воротников В. М., 39 лет, место проживания - город Гусев, госпитализирован в БСМП;



- Васюхнова А. Ю., 46 лет, житель п. Кумачево Зеленоградского района, госпитализирована в БСМП;



- Сосонкин Д. В., 20 лет, место проживания - город Калининград, госпитализирован в БСМП;



- Домаров А. А., 22 года, место проживания - город Черняховск, госпитализирован в Калининградскую областную больницу.

- Маркина А. С. 31 год, место проживания - поселок Северный Багратионовского района



- Губич П. А. 27 лет, место проживания - поселок Талпаки Гвардейского района



- Моисеенко К. С. 17 лет, место проиживания - город Черняховск



- Дидух Н. Н. 52 года, место проживания - город Черняховск



- Суслов В. В. 48 лет - водитель микроавтобуса



Личности еще двоих пассажиров пока не установлены.

В пятницу, 22 сентября в 19:35, на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes.В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.В маршрутке, по предварительным данным, находилось 20 человек. По официальным данным семь пассажиров погибли, девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Семь пострадавших поступили в Больницу скорой медицинской помощи, один — в Областную клиническую больницу. Еще одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Кроме того, 10-летнюю девочку, ехавшую во внедорожнике, приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, и после получения необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой. По состоянию на 9 утра 23 сентября, в больницах остаются девять человек., - сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец., - сообщил пресс-секретарь городской администрации.В салоне микроавтобуса находилось пассажиров больше чем положено, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе. Проводится доследственная проверка, сообщили в следственном комитете Российской Федерации по Калининградской области.34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Телефон: ‎8 (40143) 3-43-74.