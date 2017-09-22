Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)
22 сентябрь 2017, 22:30
В пятницу, 22 сентября в 19:35, на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes.Теги: авария
В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.
В маршрутке, по предварительным данным, находилось 20 человек. По официальным данным семь пассажиров погибли, девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Семь пострадавших поступили в Больницу скорой медицинской помощи, один — в Областную клиническую больницу. Еще одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Кроме того, 10-летнюю девочку, ехавшую во внедорожнике, приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, и после получения необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой. По состоянию на 9 утра 23 сентября, в больницах остаются девять человек.
«Из семерых пострадавших, поступивших в БСМП, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин — 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты — средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии. Также в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской ЦРБ», - сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.
«Из погибших только 1 гусевец. Остальные жители Гвардейского, Багратионовского и Черняховского районов. Из госпитализированных: 3 гусевцев в Калининграде и 1 в Гусеве. Место жительство троих до сих пор не могут установить», - сообщил пресс-секретарь городской администрации.
В салоне микроавтобуса находилось пассажиров больше чем положено, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе. Проводится доследственная проверка, сообщили в следственном комитете Российской Федерации по Калининградской области.
34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.
В маршрутке, по предварительным данным, находилось 20 человек. По официальным данным семь пассажиров погибли, девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Семь пострадавших поступили в Больницу скорой медицинской помощи, один — в Областную клиническую больницу. Еще одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Кроме того, 10-летнюю девочку, ехавшую во внедорожнике, приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, и после получения необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой. По состоянию на 9 утра 23 сентября, в больницах остаются девять человек.
«Из семерых пострадавших, поступивших в БСМП, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин — 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты — средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии. Также в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской ЦРБ», - сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.
«Из погибших только 1 гусевец. Остальные жители Гвардейского, Багратионовского и Черняховского районов. Из госпитализированных: 3 гусевцев в Калининграде и 1 в Гусеве. Место жительство троих до сих пор не могут установить», - сообщил пресс-секретарь городской администрации.
В салоне микроавтобуса находилось пассажиров больше чем положено, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе. Проводится доследственная проверка, сообщили в следственном комитете Российской Федерации по Калининградской области.
34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
4 779 просмотров | 33 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 11:55
Причина: Дополнено
0