Центр раннего развития
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Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)

22 сентябрь 2017, 22:30
Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)
В пятницу, 22 сентября в 19:35, на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes.

В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.

В маршрутке, по предварительным данным, находилось 20 человек. По официальным данным семь пассажиров погибли, девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Семь пострадавших поступили в Больницу скорой медицинской помощи, один — в Областную клиническую больницу. Еще одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Кроме того, 10-летнюю девочку, ехавшую во внедорожнике, приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, и после получения необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой. По состоянию на 9 утра 23 сентября, в больницах остаются девять человек.

«Из семерых пострадавших, поступивших в БСМП, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин — 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты — средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии. Также в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской ЦРБ», - сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.

«Из погибших только 1 гусевец. Остальные жители Гвардейского, Багратионовского и Черняховского районов. Из госпитализированных: 3 гусевцев в Калининграде и 1 в Гусеве. Место жительство троих до сих пор не могут установить», - сообщил пресс-секретарь городской администрации.

 «Комсомолка» опубликовала список пострадавших пассажиров микроавтобуса в страшной аварии


 Список погибших на месте ДТП


В салоне микроавтобуса находилось пассажиров больше чем положено, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе. Проводится доследственная проверка, сообщили в следственном комитете Российской Федерации по Калининградской области.

34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Телефон: ‎8 (40143) 3-43-74.
Теги: авария
4 779 просмотров   |   33 комментария
Новость отредактирована Сегодня, 11:55
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Это полный пи...
Найдутся еще, кто поедет на нелегале? Хотя зная наше дурачье.
Вчера, 22:30   ЦитироватьОтветить1
Елена Д.
# 2Елена Д.
Какое горе. Соболезнования всем родным и близким.
Вчера, 22:50   ЦитироватьОтветить6
Гость александр
# 3Гость александр
опупеть я в шоке,куда куда они перли там же сплошной ремонт дорог с ограничением до 40,только никто не будет ехать 40 все ограничиваются 80,это роковое стечение обстоятельств,хотя на крутых тачках никто не будет тошнить в правом ряду да и маршрутки тоже валят дай дороги.очень жаль людей.
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 4Гость Гость
Цитата: Гость Виталий
Это полный пи...
Найдутся еще, кто поедет на нелегале? Хотя зная наше дурачье.

А что вина водителя маршрутного такси доказана в данном ДТП??? на этом месте могла любая машина оказаться
Вчера, 23:09   ЦитироватьОтветить16
Мираторг
# 5Мираторг
Найдутся еще, кто поедет на нелегале?

Причём тут нелегалы? На месте маршрутки мог быть любой автомобиль и даже маршрутка Автоколонны.

Вот примерно так гибнут и из-за деревьев вдоль дорог.
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить7
Неравнодушный
# 6Неравнодушный
Цитата: Гость александр
опупеть я в шоке,куда куда они перли там же сплошной ремонт дорог с ограничением до 40,только никто не будет ехать 40 все ограничиваются 80,это роковое стечение обстоятельств,хотя на крутых тачках никто не будет тошнить в правом ряду да и маршрутки тоже валят дай дороги.очень жаль людей.


Тошнить... это слово.
Каждый, кто его осознанно произносит в данном контексте как минимум косвенно виноват в том, что происходит на наших дорогах.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 7Гость Виталий
Гость Гость,
Не доказана. Но зная как носятся нелегалы. Скорость одного авто наложилась на скорость микрика.
Теперь ни страховки, ни компенсации. А многим понадобиться многомесячное лечение и реабилитация. Кто-то останется инвалидом.
Вот мы и будем собирать деньги на помощь нуждающимся.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить4
Неравнодушный
# 8Неравнодушный
Цитата: Мираторг

Причём тут нелегалы? На месте маршрутки мог быть любой автомобиль и даже маршрутка Автоколонны.



На первый взгляд как будто ни при чём... но на самом деле очень даже при чём.
Вчера, 23:29   ЦитироватьОтветить3
Яшка
# 9Яшка
Знаю водителя за рулём маршрутки(знал....)....пухом ему земля... А скоту на внедорожнике-справедливого возмездия!!!!!!!!
Вчера, 23:43   ЦитироватьОтветить11
Конь в пальто
# 10Конь в пальто
Написали бы про того оленя в мерсе с ребёнком,что в отбойник долбанулся. ФИО и адрес прозябания. Завтра бы его придушили родные погибших.И при чём тут нелегалы или легалы? Таких уродов полно на дороге.
Вчера, 23:43   ЦитироватьОтветить17
Ника
# 11Ника
Соболезнования- родным и близким.Огромное горе...
В шоке. Как так? Ремни безопасности?
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить4
Яшка
# 12Яшка
Ника,
Посмотрите фото....там не спасли бы ремни даже-снесено половина маршрутки...
Вчера, 23:57   ЦитироватьОтветить2
Гость местный
# 13Гость местный
Цитата: Конь в пальто
Написали бы про того оленя в мерсе с ребёнком,что в отбойник долбанулся. ФИО и адрес прозябания. Завтра бы его придушили родные погибших.И при чём тут нелегалы или легалы? Таких уродов полно на дороге.


По всей видимости олень тут ты! Может для начала следует узнать по какой причине его в отбойник повело (сон, яма, или вид встречного авто, либо кто то на его полосе на встречном движении), а потом уже стоит делать выводы о виновности кого-либо... Здраво оценивайте случившееся, а то выяснится еще что был третий участник дорожного движения. А у родных еще время будет на суде его увидеть и.... Что касаемо уродов, так их со всех сторон полно, в т.ч. водителей маршруток (иногда за их езду прям в маршрутке задушить их хочешь) и пешеходом.
Яшка - это и тебя касается.
Земля пухом всем погибшим!!!!!!
Сегодня, 00:26   ЦитироватьОтветить3
Яшка
# 14Яшка
Гость местный,
Ой,все причины,что Вы перечислили,его(водителя МЛ) и подвели! Боюсь,что так и скажут! Слава Богу,есть свидетели и очевидцы!!!!
Сегодня, 00:43   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 15Яшка
Кстати,номер внедорожника есть уже на многих сайтах!
Сегодня, 00:44   ЦитироватьОтветить1
Гость местный
# 16Гость местный
Цитата: Яшка
Гость местный,
Ой,все причины,что Вы перечислили,его(водителя МЛ) и подвели! Боюсь,что так и скажут! Слава Богу,есть свидетели и очевидцы!!!!


Да какая хрен разница, на данный момент, кто виноват то?! Погибли люди!!! А мы тут как всегда ищем виновных и льем грязь друг на друга!
Только в этом смысл моих высказываний!
Сегодня, 01:14   ЦитироватьОтветить3
Гость Наталья
# 17Гость Наталья
Я проезжала в том месте, в такой же маршрутке, но в Калининград. Авария произошла минут за 10 до того, как мы доехали до этого места. Недалеко от поворота на Гвардейск.
Ребята, год назад сама попала в аварию. До сих пор восстанавливаюсь. Пострадавшим рекомендую врачей в БСМП г. Калининграда!!! Соберут! Поставят на ноги! Доктор от Бога Александров О.В.
Мои соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления оставшимся в живых пострадавшим! Держитесь!
Сегодня, 01:15   ЦитироватьОтветить2
просто
# 18просто
Люди что вы пишите???? Виноват джып вы хоть новости смотрите? Нелегалый ехал по своей дороге. бедный водитель.... очень жалко его!
Сегодня, 06:02   ЦитироватьОтветить7
Олег
# 19Олег
Жалко то как ,этот показной ремонт из за чемпионата ,достал уже , на днях ехал ,на дороге уже ямы есть , а менты с чиновниками пусть готовятся--,жаль что нужен такой прискорбный повод для наведения порядка на дороге и не надо рассуждать кто из водителей виноват на дороге,не наше это дело .Соболезную.
Сегодня, 06:26   ЦитироватьОтветить8
Гость Юрий
# 20Гость Юрий
Всем родным и близким погибшим так нелепо наши соболезнования, очень жаль какое горе...
Сегодня, 08:25   ЦитироватьОтветить1
тимон и пумба
# 21тимон и пумба
водятел внедорожника уже не в первый раз замечен за агрессивную езду, 5 октября в кёне на гагарина выдавал кренделябры, люди писали всоц.сетях об этом
Сегодня, 08:27   ЦитироватьОтветить2
Гость Александр
# 22Гость Александр
Ужасная трагедия. Родственникам терпения и сил. Держитесь
Сегодня, 08:31   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 23Гость Гость
Как фамилия водителя маршрутки?
Сегодня, 08:35   ЦитироватьОтветить0
Окси
# 24Окси
Гость Гость,
Звали его Валерий, не помню фамилию, но простая какая-то...пухом ему земля!
Сегодня, 09:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Мария
# 25Гость Мария
Соболезную родным и близким.
А у меня вопрос такой, какого лешея эти нелегальные маршрутки вообще выполняют рейсы? Ведь их рейдами закрыли летом, или так круто наша доблестная полиция получает откаты? А вот результат!!!
Сегодня, 09:28   ЦитироватьОтветить2
тимон и пумба
# 26тимон и пумба
Цитата: Гость Мария
Соболезную родным и близким.
А у меня вопрос такой, какого лешея эти нелегальные маршрутки вообще выполняют рейсы? Ведь их рейдами закрыли летом, или так круто наша доблестная полиция получает откаты? А вот результат!!!


на месте маршрутки мог быть любой автомобиль в том числе и автобус автоколонны!! думаю вы бы также писали "какого чёрта! автоколонна не проверяет водителя, не смотрит за автобусами" и т.д. и т.п., людей погибших уже не вернёшь!!
Сегодня, 09:34   ЦитироватьОтветить8
клопс
# 27клопс
Это не Суслов ?
Сегодня, 09:45   ЦитироватьОтветить0
Друг Николая Ц.
# 28Друг Николая Ц.
Гость Мария,
При чем тут муршрутки? Задача гаи обеспечить безопасность движения- чтобы безопасно было ездить всем, а нелегалами пусть занимается налоговая. Я думаю к ремонтникам дороги должно быть больше вопросов
Сегодня, 09:46   ЦитироватьОтветить2
Я люблю Город Гусев
# 29Я люблю Город Гусев
Цитата: Конь в пальто
Написали бы про того оленя в мерсе с ребёнком,что в отбойник долбанулся. ФИО и адрес прозябания. Завтра бы его придушили родные погибших.И при чём тут нелегалы или легалы? Таких уродов полно на дороге.

в том,то и дело что не напишут,потому что самосуд устроят на нем.
Сегодня, 09:46   ЦитироватьОтветить0
Я люблю Город Гусев
# 30Я люблю Город Гусев
Вот что за люди, у людей горе,а они тут демагогию разводят кто виноват,кто не виноват,совсем что ли мозгов нет,понять не могу?ЭТО ведь-горе.А на счет частных маршрутом(не поворачивается язык назвать их "нелегалами"), действительно мог быть любой водитель, ЛЮБОЙ!Лишь гадость написать.Мои соболезнования родным, это ужасно.
Сегодня, 09:49   ЦитироватьОтветить0
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