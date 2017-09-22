Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли восемь человек
22 сентябрь 2017, 22:21
В пятницу, 22 сентября, на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.Теги: авария
В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.
По предварительным данным, в маршрутке находилось 20 человек. Семь пассажиров маршрутного такси погибли сразу, один позднее скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Среди погибших была беременная женщина. Девять человек с серьёзными травмами. Среди пострадавших — ребёнок десяти лет, он находился во внедорожнике.
Микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров. Маршрутка не была предназначена для междугородних перевозок. Погибшему водителю было 47 лет.
Калининградские «Вести» уточняют, что маршрутка следовала из Калининграда в Гусев. В салоне микроавтобуса находились, в основном, жители Гусевского района.
В сообществе автомобилистов Калининграда в соцсети «Вконтакте» обнародовано страшное видео, снятое сразу после аварии.
В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.
По предварительным данным, в маршрутке находилось 20 человек. Семь пассажиров маршрутного такси погибли сразу, один позднее скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Среди погибших была беременная женщина. Девять человек с серьёзными травмами. Среди пострадавших — ребёнок десяти лет, он находился во внедорожнике.
Микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров. Маршрутка не была предназначена для междугородних перевозок. Погибшему водителю было 47 лет.
Калининградские «Вести» уточняют, что маршрутка следовала из Калининграда в Гусев. В салоне микроавтобуса находились, в основном, жители Гусевского района.
В сообществе автомобилистов Калининграда в соцсети «Вконтакте» обнародовано страшное видео, снятое сразу после аварии.
1 783 просмотра | 17 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 01:19
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