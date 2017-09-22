Центр раннего развития
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Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли восемь человек

22 сентябрь 2017, 22:21
Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли восемь человек
В пятницу, 22 сентября, на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.

В автомобиле Merсedes, который врезался в маршрутку под Гвардейском, ехала семья с ребёнком. Машина попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречку, по которой ехало маршрутное такси. Мужчина находился в автомобиле вместе с женой и ребёнком.

По предварительным данным, в маршрутке находилось 20 человек. Семь пассажиров маршрутного такси погибли сразу, один позднее скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Среди погибших была беременная женщина. Девять человек с серьёзными травмами. Среди пострадавших — ребёнок десяти лет, он находился во внедорожнике.

Микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров. Маршрутка не была предназначена для междугородних перевозок. Погибшему водителю было 47 лет.

Калининградские «Вести» уточняют, что маршрутка следовала из Калининграда в Гусев. В салоне микроавтобуса находились, в основном, жители Гусевского района.

В сообществе автомобилистов Калининграда в соцсети «Вконтакте» обнародовано страшное видео, снятое сразу после аварии.
Теги: авария
1 783 просмотра   |   17 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 01:19
Причина: Дополнено
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Это полный пи...
Найдутся еще, кто поедет на нелегале? Хотя зная наше дурачье.
Вчера, 22:30   ЦитироватьОтветить0
Елена Д.
# 2Елена Д.
Какое горе. Соболезнования всем родным и близким.
Вчера, 22:50   ЦитироватьОтветить1
Гость александр
# 3Гость александр
опупеть я в шоке,куда куда они перли там же сплошной ремонт дорог с ограничением до 40,только никто не будет ехать 40 все ограничиваются 80,это роковое стечение обстоятельств,хотя на крутых тачках никто не будет тошнить в правом ряду да и маршрутки тоже валят дай дороги.очень жаль людей.
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 4Гость Гость
Цитата: Гость Виталий
Это полный пи...
Найдутся еще, кто поедет на нелегале? Хотя зная наше дурачье.

А что вина водителя маршрутного такси доказана в данном ДТП??? на этом месте могла любая машина оказаться
Вчера, 23:09   ЦитироватьОтветить4
Мираторг
# 5Мираторг
Найдутся еще, кто поедет на нелегале?

Причём тут нелегалы? На месте маршрутки мог быть любой автомобиль и даже маршрутка Автоколонны.

Вот примерно так гибнут и из-за деревьев вдоль дорог.
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить2
Неравнодушный
# 6Неравнодушный
Цитата: Гость александр
опупеть я в шоке,куда куда они перли там же сплошной ремонт дорог с ограничением до 40,только никто не будет ехать 40 все ограничиваются 80,это роковое стечение обстоятельств,хотя на крутых тачках никто не будет тошнить в правом ряду да и маршрутки тоже валят дай дороги.очень жаль людей.


Тошнить... это слово.
Каждый, кто его осознанно произносит в данном контексте как минимум косвенно виноват в том, что происходит на наших дорогах.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 7Гость Виталий
Гость Гость,
Не доказана. Но зная как носятся нелегалы. Скорость одного авто наложилась на скорость микрика.
Теперь ни страховки, ни компенсации. А многим понадобиться многомесячное лечение и реабилитация. Кто-то останется инвалидом.
Вот мы и будем собирать деньги на помощь нуждающимся.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить2
Неравнодушный
# 8Неравнодушный
Цитата: Мираторг

Причём тут нелегалы? На месте маршрутки мог быть любой автомобиль и даже маршрутка Автоколонны.



На первый взгляд как будто ни при чём... но на самом деле очень даже при чём.
Вчера, 23:29   ЦитироватьОтветить2
Яшка
# 9Яшка
Знаю водителя за рулём маршрутки(знал....)....пухом ему земля... А скоту на внедорожнике-справедливого возмездия!!!!!!!!
Вчера, 23:43   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 10Конь в пальто
Написали бы про того оленя в мерсе с ребёнком,что в отбойник долбанулся. ФИО и адрес прозябания. Завтра бы его придушили родные погибших.И при чём тут нелегалы или легалы? Таких уродов полно на дороге.
Вчера, 23:43   ЦитироватьОтветить2
Ника
# 11Ника
Соболезнования- родным и близким.Огромное горе...
В шоке. Как так? Ремни безопасности?
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 12Яшка
Ника,
Посмотрите фото....там не спасли бы ремни даже-снесено половина маршрутки...
Вчера, 23:57   ЦитироватьОтветить1
Гость местный
# 13Гость местный
Цитата: Конь в пальто
Написали бы про того оленя в мерсе с ребёнком,что в отбойник долбанулся. ФИО и адрес прозябания. Завтра бы его придушили родные погибших.И при чём тут нелегалы или легалы? Таких уродов полно на дороге.


По всей видимости олень тут ты! Может для начала следует узнать по какой причине его в отбойник повело (сон, яма, или вид встречного авто, либо кто то на его полосе на встречном движении), а потом уже стоит делать выводы о виновности кого-либо... Здраво оценивайте случившееся, а то выяснится еще что был третий участник дорожного движения. А у родных еще время будет на суде его увидеть и.... Что касаемо уродов, так их со всех сторон полно, в т.ч. водителей маршруток (иногда за их езду прям в маршрутке задушить их хочешь) и пешеходом.
Яшка - это и тебя касается.
Земля пухом всем погибшим!!!!!!
Сегодня, 00:26   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 14Яшка
Гость местный,
Ой,все причины,что Вы перечислили,его(водителя МЛ) и подвели! Боюсь,что так и скажут! Слава Богу,есть свидетели и очевидцы!!!!
Сегодня, 00:43   ЦитироватьОтветить0
Яшка
# 15Яшка
Кстати,номер внедорожника есть уже на многих сайтах!
Сегодня, 00:44   ЦитироватьОтветить0
Гость местный
# 16Гость местный
Цитата: Яшка
Гость местный,
Ой,все причины,что Вы перечислили,его(водителя МЛ) и подвели! Боюсь,что так и скажут! Слава Богу,есть свидетели и очевидцы!!!!


Да какая хрен разница, на данный момент, кто виноват то?! Погибли люди!!! А мы тут как всегда ищем виновных и льем грязь друг на друга!
Только в этом смысл моих высказываний!
Сегодня, 01:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Наталья
# 17Гость Наталья
Я проезжала в том месте, в такой же маршрутке, но в Калининград. Авария произошла минут за 10 до того, как мы доехали до этого места. Недалеко от поворота на Гвардейск.
Ребята, год назад сама попала в аварию. До сих пор восстанавливаюсь. Пострадавшим рекомендую врачей в БСМП г. Калининграда!!! Соберут! Поставят на ноги! Доктор от Бога Александров О.В.
Мои соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления оставшимся в живых пострадавшим! Держитесь!
Сегодня, 01:15   ЦитироватьОтветить0

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